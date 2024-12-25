Родственники Тиммы высказались о приезде Седоковой на похороны

Близкие спортсмена не хотят видеть знаменитость на церемонии

Родные Яниса Тиммы не скрывают, что плохо относятся к его бывшей супруге Анне Седоковой. После новости о сборе денег на похороны они сообщили, что наконец смогли перевезти тело баскетболиста в Латвию и теперь готовятся к похоронам. Но приедет ли на них певица – неизвестно. По словам ее представителей, она до сих пор находится под присмотром врачей.

Ожидается, что церемония прощания со спортсменом состоится 27 декабря, на 11-й день после его смерти. И Седокову на них не ждут. На это намекнул отец Тиммы в разговоре с журналистами.

"Не думаю, что она настолько смелая (чтобы приехать). Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все", – сказал мужчина.

При этом не так давно Анна впервые за долгое время вышла на связь в своих соцсетях. Она сменила аватарку на странице на замок в виде с сердца, а также поменяла статус на фразу "Вы знаете мое имя. Не мою историю".

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за слов представителей Седоковой, которые заявили, что артистка полностью взяла на себя расходы по транспортировке тела Тиммы в Европу. Однако вскоре бывшая жена спортсмена и его отец сообщили, что на самом деле все деньги были собраны еще до звонка со стороны сотрудников Анны, а все заявления в СМИ являются ложью.

Напомним, долгое время тело Тиммы не могли перевезти в Латвию из-за проблем с документами.