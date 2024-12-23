Тело баскетболиста Тиммы бросили в морге

Остается в России: тело баскетболиста Тиммы бросили гнить в морге
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети
У прибалтийского спортсмена проблемы с документами

Несмотря на решенную проблему с финансированием транспортировки тела Яниса Тиммы в Латвию, в морг до сих пор никто не обратился для начала процедуры. Покончивший с собой баскетболист остается в заведении из-за проблем с паспортом.

По данным источников, документов при себе у Тиммы не было. Из-за этого его тело будет лежать в морге еще долго, пока никто не придет за ним.

"Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить", – говорят люди, знакомые с ситуацией.

Они указывают, что получить разрешение на выдачу тела можно будет только в центральном отделе СК РФ, а это требует от заявителя сбора множества документов. И только после того, как в ведомстве одобрят процедуру, можно будет забрать покойного и отправить на родину.

Напомним, это не первый скандал вокруг похорон Яниса Тиммы. Ранее родственники спортсмена и его бывшая жена сообщили, что Анна Седокова, вопреки своим заявлениям, не дала на погребение экс-супруга ни копейки. Они уверяют, что весь сбор в 65 тысяч евро закрыли на пожертвования, которые поступили буквально за несколько часов. Представители артистки эти сообщения не комментировали.

Ранее Гордон раскритиковала Седокову, отметив, что буквально презирает артистку.

Источник: News.ru
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