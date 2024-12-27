Ваенга осталась без концерта из-за болезни

Артистка очень расстроена

Популярная исполнительница Елена Ваенга пользуется бесконечной любовью публики. На ее концертах всегда аншлаг, люди приезжают на мероприятия из разных городов. Однако, к сожалению, грядущий предпраздничный концерт не состоится, что очень расстроило знаменитость.

Ваенга сама сообщила о том, что 28 декабря не сможет выступить перед поклонниками. Причина оказалась банальной, но очень неприятной – любимица публики сильно заболела. 47-летняя звезда подчеркнула, что сама очень ждала возможность выступить перед преданными фанатами, но вирус одолел ее.

Артистка добавила, что коварную инфекцию подхватили и другие музыканты из ее коллектива. В чисто физическом плане знаменитость чувствует себя более-менее сносно, но вот петь не может – у нее серьезные проблемы с голосом, так что ни о каком выступлении речи быть не может.

Знаменитость рассказала, что готовилась к выступлению, как к празднику, и сильно переживает из-за отмены мероприятия. Теперь концерт состоится только через месяц, 28 января. Елена извинилась перед поклонниками и выразила надежду, что они все же встретятся, хоть уже и в новом году.

К слову, примерно год назад Ваенга так перестаралась, что рухнула в обморок прямо на концерте.