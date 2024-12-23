Лолита заявила, что наконец вышла из "тюрьмы"

Артистка довольна, что снова может работать

Певица Лолита Милявская подвела свои итоги 2024 года, который начался у нее со скандала с вечеринкой Анастасии Ивлеевой. После этого артистку "отменили" на всех концертах, у нее сорвался юбилейный гастрольный тур, а на телевидение отказались приглашать.

В результате знаменитость начала страдать от скуки без работы. Вместо гастролей она посвятила себя домашним заботам, устроила ремонт, генеральную уборку и занялась садоводством, чтобы куда-то деть свое обилие энергии. Об этом она активно рассказывала в своих соцсетях.

Лолита несколько месяцев вела себя настолько хорошо и не провоцировала лишний раз общественность, что к концу 2024-го года смогла вернуться в медийное пространство. Ее стали снова звать на светские мероприятия и разрешили выступить в России. И хотя общественники до сих пор высказывают ей свои претензии, певица рада снова вернуться в строй.

"Меня выпустили из тюрьмы!", – сделала она внезапное признание о своей "отмене".

Ранее Милявская высказалась о будущем Ивлеевой после скандала с вечеринкой. В отличие от Филиппа Киркорова, она не стала поливать блогера грязью, указав, что Анастасия обязательно скоро вернется в медийное пространство.