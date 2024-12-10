Лолита призналась, что не может выдерживать строгую диету

Звезда находится в постоянной борьбе с лишним весом

Лолита Милявская, любимая многими россиянами исполнительница, призналась, что далеко не всегда соблюдает рекомендации врача относительно диеты. По словам знаменитости, ей предписано избегать ряда продуктов, однако она позволяет себе небольшие поблажки.

Одним из недавних случаев нарушения диеты звезда назвала ситуацию после концерта, когда не смогла устоять и съела бутерброд с салом. Исполнительница отметила, что такие "срывы" давно стали для нее обыденным явлением, и она относится к ним спокойно, не воспринимая как что-то серьезное.

Более того, знаменитость поделилась своими планами на ближайшие праздники. Она заявила, что намерена до полуночи, то есть до наступления Нового года, съесть целую кастрюлю салата с майонезом, игнорируя диетические ограничения.

Артистка открыто признается, что не видит смысла в чрезмерных ограничениях, особенно в период, когда хочется побаловать себя вкусной едой.