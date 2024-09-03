Источники рассказали о гражданстве Николая Дурова

Раскрыто настоящее гражданство брата Павла Дурова
Павел Дуров. Фото: TechCrunch / wikimedia.org
Программного гения также разыскивают во Франции

Французские власти выдали ордер на арест не только Павла Дурова, но и его брата Николая. Оба проходят фигурантами дела о Telegram. Журналистам удалось выяснить, гражданином какой страны является родственник бизнесмена.

По данным источников, у обоих братьев есть гражданство Сент-Китс и Невис. Документ они получили еще в 2014 году за инвестиции – не менее 250 тысяч долларов. Это дает обладателям паспортов право посещать без визы более 150 стран. 

При этом неизвестно, есть ли у Николая Дурова французское и арабское гражданство как у его брата. 

Сейчас глава Telegram находится в Париже. Его выпустили из-под ареста под залог в 5 млн евро. Бизнесмена обвиняют создании платформы, причастной к незаконной деятельности, а также отказе сотрудничать с властью.

На допросе Дуров заявлял, что приехал во Францию ради встречи с Эммануэлем Макроном. Французский лидер уверяет, что понятия не имел о предстоящем аресте Павла.

Вместе с основателем Telegram в Париж прилетела девушка Юлия, которая, по слухам, оказывала интимные услуги в ОАЭ. Источники утверждают, что стоимость вечера в ее компании составляет около 4 тысяч долларов.

Источник: РИА "Новости"
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