Ирина Болгар рассказала об изменах Павла Дурова

Ирина Болгар раскрыла причину расставания с Дуровым
Фото: соцсети
Женщина считала, что они являются полноценной семьей

Ирина Болгар, неожиданно объявившая о долгих отношениях с Павлом Дуровым, рассказала о своем разрыве с бизнесменом. Оказалось, что она попросту узнала об изменах своего возлюбленного.

По ее словам, несмотря на отсутствие штампа в паспорте, они с Павлом были настоящей семьей с тремя детьми. Из отношения длились с 2013 года, он регулярно приезжал к ней в Швейцарию, как и его мать. Однако заключать брак Дуров не хотел из-за различных юридических тонкостей по дележке имущества в случае развода. Как позже оказалось, причины опасаться такого исхода у него были.

Обладающий статусом завидного холостяка основатель Telegram без стеснения крутил романы на стороне. О его интрижке Ирина узнала, когда во время пребывания в больнице с ребенком увидела игрушку ее дочери у модели Дианы Бако. Позже та подтвердила, что регулярно вступала в интимную связь с Дуровым и многократно была у него в дубайской квартире.

"В конце 2022 года идиллическая жизнь была разрушена, сожжено все, что я строила годами", – заявила Болгар.

После ее признания о наличии у Дурова еще троих детей, Ирина заявила, что ей написали многие девушки, у которых, как оказалось, в был роман с бизнесменом. Это повергло ее в шок.

Сейчас Болгар регулярно сообщает, что бывший возлюбленный пытается стереть в Сети упоминания о его детях. Например, он намеренно сделал вброс о 100 биологических наследниках по всему миру, а также удалил информацию о ней, дочери и двоих сыновьях в Википедии. Вероятно, отношения в паре оставляют желать лучшего, раз они решили вынести все в публичное пространство.

Источник: Woman.ru

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