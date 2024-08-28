Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

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Французские власти пытались подобраться поближе в Павлу Дурову с 2018 года – тогда бизнесмену даже устроили ужин в компании Эммануэля Макрона, на котором президент предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. На это лидер получил отказ.
Встреча сопровождалась шпионской операцией в отношении Дурова, когда французские спецслужбы взломали его телефон. Причиной для этого стала "обеспокоенность" использования Telegram радикальными исламистами при вербовке новых членов и планировании атак.
Во время встречи с Макроном Дуров также обсуждал возможность получения гражданства Франции. В итоге паспорт ему выдали чуть позже, в 2021 году.
По данным прессы, во время своего последнего визита в Париж бизнесмен собирался снова поужинать с президентом страны, однако пока Павел был в небе, на него завели дело и вскоре задержали. Источники говорят, что долгое время на электронную почту Telegram приходили повестки и постановления суда, но команда их не читала.
Ожидается, что 28 августа правоохранители примут решение в отношении дальнейших действий по делу Дурова. Ему могут предъявить официальные обвинения, либо отпустить. У российских и арабских дипломатов доступа к задержанному нет.
Ранее Марк Цукерберг заявил, что власти США также оказывали на него давление ради цензурирования информации на его платформах.
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