Актриса Федункив впервые стала мамой в 53 года

Поговаривают, что артистка родила самостоятельно

Источники сообщили, что актриса Марина Федункив родила своего первенца. Пополнение в семействе знаменитости произошло еще в октябре, однако известно об этом стало только сейчас.

Артистка вышла замуж три года назад за итальянца Стефано Маджи. В интервью она признавалась, что не оставляет попыток стать матерью и очень хочет родить ребенка, несмотря на возраст – в конце августа ей исполнилось 53 года.

Как сообщал женский журнал "Клео.ру", свою беременность Федункив тщательно скрывала от посторонних глаз. На съемках ее всячески оберегали и давали небольшие нагрузки, а также старались обезопасить ее от возможных неприятных инцидентов.

Все подробности о своем малыше знаменитость также предпочитает не рассказывать, поэтому пол и имя ребенка держат в секрете.

"Сейчас Марина познает все радости нового статуса", – говорят источники.

Ранее близкая подруга рассказал, почему Федункив приняла решение скрыть свою беременность.