Актриса Федункив впервые стала мамой в 53 года

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Источники сообщили, что актриса Марина Федункив родила своего первенца. Пополнение в семействе знаменитости произошло еще в октябре, однако известно об этом стало только сейчас.
Артистка вышла замуж три года назад за итальянца Стефано Маджи. В интервью она признавалась, что не оставляет попыток стать матерью и очень хочет родить ребенка, несмотря на возраст – в конце августа ей исполнилось 53 года.
Как сообщал женский журнал "Клео.ру", свою беременность Федункив тщательно скрывала от посторонних глаз. На съемках ее всячески оберегали и давали небольшие нагрузки, а также старались обезопасить ее от возможных неприятных инцидентов.
Все подробности о своем малыше знаменитость также предпочитает не рассказывать, поэтому пол и имя ребенка держат в секрете.
"Сейчас Марина познает все радости нового статуса", – говорят источники.
Ранее близкая подруга рассказал, почему Федункив приняла решение скрыть свою беременность.
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