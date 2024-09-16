На съемках шоу с Федункив разразился скандал

Участники устроили публичную ругань

Юмористка Наталья Краснова устроила скандал во время съемок нового шоу с Мариной Федункив. Она поругалась с другим участником, психологом Марком Бартоном.

Сообщается, что примерно полгода знаменитость подначивала мужчину в соцсетях, публикуя обзоры на его высказывания. Порой, она позволяла себе говорить в его адрес довольно жестко. Во время съемок знаменитость рассказала, почему поступала таким образом – по ее словам, специалист говорил глупости и запугивал ими других девушек.

"Я женщина, я не хочу, чтобы какой-то теорией, которую ты выдумал сам, ты запугивал меня и моих соплеменниц", – заявила юмористка.

Краснова пояснила, что когда она выходит на сцену и говорит всякие нелепые вещи, то люди понимают – это просто шутка. Но совсем другая ситуация, когда на большую аудирию Бартон вещает сомнительные вещи, ведь многие прислушиваются к нему, поскольку считают авторитетом и умным человеком.

По данным СМИ, перепалка не повлияла на съемки шоу, сорвать их не получилось.

Ранее подруга рассказала, почему Федункив решила скрыть беременность.