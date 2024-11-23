Семенович опровергла наличие суррогатной матери у родившей Федункив

Она поздравила коллегу с долгожданным прибавлением

Анна Семенович рассказала новые подробности о рождении первенца актрисы Марины Федункив. Учитывая возраст знаменитости в 53 года, ходили противоречивые слухи о ее способности самостоятельно выносить ребенка – некоторые считали, что юмористка прибегла к помощи суррогатной матери. Однако певица это опровергла. Она уверяет, что ее знакомая родила самостоятельно.

На вопрос, не опасно ли это было для самой Федункив, ведь роды в таком возрасте дают большую нагрузку на организм, Семенович отметила – все прошло хорошо.

"Я ее очень поздравляю, очень рада за нее", – сказала экс-солистка "Блестящих".

Пока имя и пол малыша новоиспеченная мама старается держать в секрете.

Слухи о том, что Марина Федункив ждет ребенка появились еще летом. Знаменитость сфотографировали с округлившимся животом на съемках телевизионного проекта. Продюсеры рассказывали, что о положении артистки знают все на съемочной площадке и постоянно обсуждают это в гримерках.