Фатеева пожаловалась на угрозы коммунальщиков

Пожилой звезде приходится нелегко

Звезда советского кинематографа Наталья Фатеева, которая в скором времени отметит 90-летний юбилей, пожаловалась на действия коммунальных служб. Артистка живет в комфортной квартире в самом центре столицы. К сожалению, знаменитость практически не выходит из дома, так как последние годы передвигается с помощью костылей.

Любимица публики рассказала, что коммунальщики регулярно присылают ей квитанции с разными суммами и угрожают. Она пояснила, что не оплачивает капитальный ремонт уже 10 лет, так как власти в свое время заявляли, что люди старше 80 лет освобождаются от уплаты за капремонт. Несмотря на это, звезде приходят квитки, в которых включена сумма за эту услугу.

Фатеева крайне недовольна сложившейся ситуацией и подчеркивает, что коммунальщики пытаются выставить ситуацию так, будто бы она совсем не платит за коммуналку. Знаменитость заявила, что исправно вносит деньги по счетам, но за капремонт платить не хочет.

Как уточняют журналисты, актриса не совсем верно интерпретировала льготу для пожилых граждан. Послабления действительно предусмотрены для пенсионеров старше 80 лет, однако они распространяются лишь на нормативную жилую площадь – до 33 квадратных метров. Если жилье превышает этот метраж, собственник обязан оплачивать разницу самостоятельно.

К слову, несколько лет назад Фатеева стала жертвой домработниц-воровок.