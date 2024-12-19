Российская телеведущая Савицкая трагически погибла в Париже

Известная российская телеведущая трагически погибла в Париже
Фото: www.unsplash.com
Звезде было всего 34 года

В Париже в возрасте 34 лет трагически погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. По данным источников, несчастный случай произошел в начале декабря.

Автомобиль сбил девушку, когда водитель пытался избежать лобового столкновения, но свернул в сторону, где находилась пешеход. Травмы, полученные знаменитостью, оказались несовместимыми с жизнью.

Церемония прощания с телеведущей состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище. Родственники, друзья и коллеги покойной приглашают всех, кто знал и любил ее, почтить память трагически погибшей звезды.

Россиянка начала свою карьеру как модель в Москве, а затем подписала контракты с ведущими модельными домами в Лондоне. Ее успех в мире моды открыл двери для новых возможностей, и в 2021 году она попробовала себя в качестве телеведущей.

Светлана работала на таких каналах, как RU TV, "Пятница!", Europa Plus TV и ЖАРА TV, где быстро завоевала популярность благодаря своему профессионализму и харизме. В тот же год Савицкая начала музыкальную карьеру под псевдонимом SAVA.

Трагедия, оборвавшая жизнь Светланы Савицкой, стала большим ударом для ее близких и многочисленных поклонников.

Ранее стало известно о смерти популярного советского артиста.

Источник: Telegram-канал Baza ✓ Надежный источник
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