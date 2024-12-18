Психолог раскрыла причину суицида бывшего мужа Седоковой

Специалист разобрала отношения в паре

Кризисный психолог Анна Савельева прокомментировала трагедию с баскетболистом Янисом Тиммой. По ее словам, не стоит винить его бывшую супругу в произошедшем, поскольку она никак не могла ему помочь.

Эксперт утверждает, что основная проблема спортсмена – это токсичные и зависимые отношения. По сути, Тимма настолько растворился в партнерше, что отказался от своих интересов, целей и в итоге по сути потерял самого себя. В итоге такая ситуация Седоковой была не по душе, но развод не помог решить все проблемы, а лишь обострил их.

Длительные токсичные отношения спровоцировали у баскетболиста депрессию, тревожность, суицидальные мысли. Но и Анна не должна была находиться в этой ситуации только потому, что Янис мог наложить на себя руки.

"Никто не должен оставаться в токсичных отношениях из страха за себя или партнера, это тоже форма ппсихологического насилия", – говорит специалист.

Савельева отмечает, что певица была не в состоянии решить личностный кризис Тиммы, поскольку справиться с ним человек может только на приеме у специалиста и лишь по собственному желанию, а не настоянии третьей стороны.

Ранее россияне встали на защиту Анны Седоковой, указав, что она не виновата в смерти бывшего супруга. Она напомнили, что ранее спортсмен преследовал ее и регулярно грозился покончить с собой.