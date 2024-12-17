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После новости о внезапной кончине 32-летнего баскетболиста Яниса Тимма россияне крайне неожиданно поддержали певицу Анну Седокову. Многие отметили, что спортсмен, вероятно, был нездоров и намеренно испортил ей не только день рождения, но и остаток года собственной смертью.
В соцсетях народ активно пишет добрые слова в адрес артистки. Люди напоминают, что Тимма в свое время бросил бывшую супругу без зазрения совести, перестал общаться с родным ребенком и регулярно изводил Анну отношениями в стиле "американские горки". Теперь знаменитости, возможно, предстоят допросы, уголовное дело из-за подозрения в доведении до суицида.
"Это не несчастная любовь. Это эффектная и эффективная манипуляция психопата. Да-да, именно так ведут себя "нормальные" мужики со спортивным характером", – пишут в Сети в защиту Седоковой.
Поддерживает артистку и бывшая жена Гуфа Айза, которая категорически против любых нападок в адрес Анны. Она полагает, что Тимма ко всему мог страдать от зависимости.
"Манипулировать самоубийством и преследовать... Это страшно. Это тяжело для любой женщины", – пишет она.
На личной странице Седоковой также много слов поддержки. Россияне желают ей набраться сил и стойко пройти через это испытание.
"Анечка, вы ни в чем не виноваты. Сил вам пережить это горе",
"Не думаю что она желала ему смерти. Он ей не чужой человек и естественно для нее это тоже боль",
"Ну и что ты натворил, Янис! Кто оценит твой поступок? Инфантилизм, глупость, безумие… А кому легко расставаться? Совсем запутался, и даже забыл, что у тебя еще есть сын",
– пишут россияне под записями Седоковой в соцсетях.
Как сообщает женский журнал "Клео.ру", в телефоне Яниса Тимма после смерти были найдены сообщения от Анны. В них она просила его перезвонить.
При этом некоторые указывают, что слова Седоковой на недавнем концерте буквально стали пророческими. Она выражала надежду, что больше никогда не увидит бывшего супруга.
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