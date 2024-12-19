Певица Лорак рассказала о жертве ради стройной фигуры

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Певица Ани Лорак постоянно ведет борьбу за стройность своей фигуры, особенно в период новогодних праздников, когда приходится много сниматься и выступать на корпоративах. И при такой загруженности важно всегда влезать в пошитые для представлений нарядные платья, а также хорошо смотреться в кадре. Однако ради этого артистке приходится идти на большие жертвы.
Лорак уверяет, что для нее декабрь – это месяц, когда она практически ничего не ест и скорее ждет прихода Нового года, чтобы наконец расслабиться и полакомиться чем-то вкусным.
"В январе задача – наедаться, отсыпаться, наслаждаться жизнью. Ну, а потом в спортзале будем все это отрабатывать. Обожаю селедку под шубой и оливьешку", – призналась знаменитость.
Поддерживать свою фигуру в хорошем состоянии ей приходится также из-за скорой свадьбы. Ожидается, что Лорак в следующем году может выйти замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку, который сделал ей предложение руки и сердца.
Ранее Ани Лорак устроила истерику на сцене во время сольного концерта и объяснила причину своего поведения.
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