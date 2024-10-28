Лорак рассказала, почему заплакала на концерте

Ани Лорак устроила истерику на сцене: что случилось
Ани Лорак. Фото: АГН "Москва"
По щекам знаменитости градом катились слезы

Популярная певица Ани Лорак выступила с сольным концертом в Москве, собрав полный зал поклонников. Мероприятие прошло в атмосфере эмоционального напряжения, и исполнительница не смогла сдержать слез во время выступления. На сцене с артисткой произошла истерика, по ее щекам струились слезы – справиться с нахлынувшими чувствами оказалось непросто.

Концерт имел особое значение для певицы и ее фанатов, так как они ждали этого события на протяжении полугода. Первоначально выступление должно было состояться в "Крокус Сити", однако планы были изменены из-за случившейся там страшной трагедии. Несмотря на это, преданные поклонники не сдавали купленные билеты, терпеливо ожидая информацию о новом месте проведения концерта.

В итоге, концерт прошел успешно, продемонстрировав преданность и поддержку, которые поклонники оказывают Ани Лорак даже в сложные моменты. Это выступление стало важным событием для всех присутствующих, подтверждая тесную связь артистки с ее аудиторией.

К слову, ранее Ани Лорак назвала себя "ведомой" в любовных отношениях.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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