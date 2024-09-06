На Украине хотят лишить Повалий прав на песни и дома

У знаменитости хотят отобрать дом и машины

Против певицы Таисии Повалий решили применить санкции на Украине. Минюст страны подал соответствующее заявление в Высший антикоррупционный суд. Получившую не так давно российский паспорт певицу требуют лишить имущества.

В заявлении утверждается, что знаменитость имеет прямые и опосредованные права владения на семь жилых участков, один дом и домовладение, два автомобиля, четыре предмета огнестрельного оружия, права на музыку и слова восьми песен. Все это украинские власти хотят изъять в пользу государства.

Ранее в отношении Повалий Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения по делу о поддержке России. В качестве примеров правоохранители привели ее выступления в Луганске, а также на государственных концертах в Кремле.

Более двух с половиной лет артистка проживает в России, куда также перевезла свою мать. Знаменитость рассказывала, что планирует купить дом в Подмосковье, однако у нее нет на это денег.

Вскоре стало известно, что Повалий, как и певица Ани Лорак, получила российское гражданство. В своем недавнем интервью она заявляла, что не понимает, как кто-то может желать разрушения такой великой стране, как Россия.