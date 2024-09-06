На Украине хотят лишить Повалий прав на песни и дома

Получившую российский паспорт певицу решили жестко наказать на Украине
Таисия Повалий. Фото: АГН "Москва"
У знаменитости хотят отобрать дом и машины

Против певицы Таисии Повалий решили применить санкции на Украине. Минюст страны подал соответствующее заявление в Высший антикоррупционный суд. Получившую не так давно российский паспорт певицу требуют лишить имущества.

В заявлении утверждается, что знаменитость имеет прямые и опосредованные права владения на семь жилых участков, один дом и домовладение, два автомобиля, четыре предмета огнестрельного оружия, права на музыку и слова восьми песен. Все это украинские власти хотят изъять в пользу государства.

Ранее в отношении Повалий Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения по делу о поддержке России. В качестве примеров правоохранители привели ее выступления в Луганске, а также на государственных концертах в Кремле.

Более двух с половиной лет артистка проживает в России, куда также перевезла свою мать. Знаменитость рассказывала, что планирует купить дом в Подмосковье, однако у нее нет на это денег.

Вскоре стало известно, что Повалий, как и певица Ани Лорак, получила российское гражданство. В своем недавнем интервью она заявляла, что не понимает, как кто-то может желать разрушения такой великой стране, как Россия.

Источник: Украина.ру
По теме

"Никак не можете": в США емко высказались о России после разгрома в Полтаве

У Киева нет шансов

Глава чеченского спецназа со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ под Курском

Способности вояк оставляют желать лучшего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей