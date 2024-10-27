Ани Лорак назвала себя "ведомой" в любовных отношениях

Ани Лорак назвала себя "ведомой" в любовных отношениях
Ани Лорак. Фото: соцсети
Звезда честно рассказала о личной жизни

Знаменитая российская исполнительница Ани Лорак поделилась откровениями о своих отношениях с женихом, духовным практиком Исааком Виджраку. В недавнем интервью артистка призналась, что впервые чувствует себя по-настоящему "ведомой" в любовном союзе.

По ее словам, предложение руки и сердца, которое она получила в сентябре, стало для нее важным событием, символизирующим начало нового этапа жизни.

Красотка отметила, что возлюбленный помогает ей почувствовать себя слабой, позволяет не беспокоиться о повседневных проблемах и сосредоточиться на внутренней гармонии. Именно в этом, по мнению певицы, заключается настоящее счастье в отношениях – в доверии и взаимопонимании. Исаак, который занимается духовными практиками, оказывает на нее сильное влияние, помогая находить баланс и внутреннее спокойствие.

Певица долгое время оставалась в тени, не раскрывая подробностей своей личной жизни. Теперь же, судя по всему, артистка готова делиться своей радостью и новыми чувствами. Поклонники активно поддерживают ее в комментариях, желая счастья и гармонии в новой жизни.

Источник: Шоу "Однажды" на НТВ ✓ Надежный источник

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