Ивлеева рассказала о новом романе

Личная жизнь блондинки многих интересует

Телеведущая и звезда соцсетей Настя Ивлеева поделилась трогательным снимком с племянницей, однако настоящую сенсацию вызвала подпись к фотографии. Девушка неожиданно заявила, что приехала в гости к родным, чтобы представить своего нового бойфренда семье.

Блондинка намекнула, что ее племянница, несмотря на встречу с новым спутником звезды, остается верной поклонницей ее первого мужа, рэпера Элджея. Блогер написала, что, пока она знакомила парня с семьей, племянница "перестала дышать" от эмоций, связанных с воспоминаниями о первом браке Насти. На это обратил внимание женский журнал "Клео.ру".

Хотя Ивлеева и подтвердила серьезность новых отношений, личность своего избранника она решила не раскрывать, что вызвало еще больший интерес среди ее поклонников. Пользователи в соцсетях уже активно обсуждают возможную кандидатуру нового бойфренда, но звезда пока предпочитает держать интригу.

К слову, ранее Ивлеева жестко врезала Филиппу Киркорову.