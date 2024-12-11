Раскрыта возможная личность нового мужа Ивлеевой

Рассекречена личность нового мужа Ивлеевой – фото
Настя Ивлеева. Фото: соцсети
Блондинка огорошила всех заявлением о свадьбе

10 декабря Настя Ивлеева, известная ведущая и блогер, удивила своих поклонников неожиданным заявлением в социальных сетях. Она сообщила, что вышла замуж, не раскрыв никаких подробностей о своем избраннике. Это сообщение вызвало волну обсуждений, и поклонники начали гадать, кто стал новым супругом звезды.

Среди предположений выделяется имя 32-летнего телеведущего и владельца фермерского хозяйства Филиппа Бегака. В интернет-пространстве утверждается, что именно этот мужчина мог похитить сердце блондинки. Согласно предоставленной информации, парень родился в интеллигентной семье московских художников. Ранние годы своей жизни он провел на Кипре вместе с родителями и старшим братом. Став взрослым, мужчина занялся развитием фермерского хозяйства в Брянской области, а с 2011 года начал работать на телевидении.

Фото: соцсети

Поклонники Насти активно обсуждают эту кандидатуру. Сама знаменитость пока не подтвердила и не опровергла эти слухи, что только подогревает интерес к ее личной жизни. Звезда предпочитает сохранять интригу, оставляя пространство для догадок.

К слову, ранее стало известно о том, что блондинка познакомила своего возлюбленного с семьей.

Источник: Telegram-канал "Светский хроник" ✓ Надежный источник
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