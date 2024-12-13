Артист решил начать политическую карьеру

Певец Григорий Лепс стал неожиданным гостем на юбилейной выставке ЛДПР. Как позже стало известно, артист принял участие в мероприятии не просто так – теперь он является полноправным членом партии.

Еще два года назад во время похорон Владимира Жириновского знаменитость хорошо отзывался о политике и называл его "человеком чести и слова". Теперь же Лепс, занявший патриотическую позицию, решил тоже стать частью политической жизни России.

Во время выставки он появился вместе транспарантом, на котором красовалась жесткая надпись "Хватит унижать русских". Рядом с ним в этот момент был Владимир Слуцкий, у которого на плакате были лозунги в поддержку ЛДПР.

Позже в Сети появились фотографии партийного удостоверения Лепса, на котором можно увидеть, что решение о приеме артиста в партию окончательно было утверждено в минувший четверг, 12 декабря. Выдать документ ему решили сразу на следующий день.

На паспорте, как отмечают журналисты, также наклеен значок "Жириновский навсегда".

Ранее стало известно, что концерт Григория Лепса закончился скандалом. Одну из гостей пришлось выводить из зала под руки с помощью охранников.