Россиян шокировало поведение Лепса на концерте в Казани

Артист уходил со сцены на перекур и обматерил зрителя

Певец Григорий Лепс выступил со своим концертом в Казани. Многие зрители с нетерпением ждали дня, чтобы насладиться творчеством любимого артиста, однако в итоге были невероятно шокированы и разочарованы его поведением.

Сперва публика после долгого подъезда к стадиону и прохода контрольного досмотра неожиданно обнаружила, что знаменитость не стал дожидаться, пока все соберутся на его выступление и начал концерт раньше. Этим многие были крайне возмущены, поскольку шанса добраться вовремя у большинства не было из-за нарушенний в дорожном трафике на фоне мероприятия. Также Лепс не стал здороваться с собравшимися людьми, а просто начал исполнять свои песни.

В течение первых 40 минут концерта исполнитель разогревался и не особо общался с залом. И все это время продолжали заходить люди, опоздавшие на представление. Народ жаловался, что дышать внутри было практически нечем.

После Лепс во время исполнения своей известной песни "Я поднимаю руки" забыл слова, о чем сообщил всем присутствующим. А посередине концерта и вовсе заявил, что уйдет со сцены на перекур.

"Я пойду курну чего покрепче. Ребята поиграют, вы пока послушаете. У нас осталось две песни. Выберем одну, споем и все", – заявил он.

Минут через 10 артист вернулся и пропел перед публикой еще полтора часа. Однако не все остались довольны увиденным – один из присутствующих обматерил Григория, на что знаменитость ответил тем же и демонстративно ушел со сцены посреди песни. Изумленная толпа от неожиданности досидела, пока музыканты доиграли мелодию, а после двинулась к выходу.

В итоге россиян шокировало подобное поведение Лепса, они возмутились, что исполнитель позволил себе мат в адрес зрителя. Тем не менее, были и те, кто встал на его сторону, указав, что певец демонстрировал тот же уровень культуры, как и собравшиеся люди.