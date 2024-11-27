Журналисты назвали имена приглашенных на "Голубой огонек" звезд

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В Москве завершаются съемки новогоднего "Голубого огонька", который покажут в ночь с 2024 на 2025 года. Осталось лишь доснять несколько выступлений артистов, чтобы приступить к финальному монтажу. Журналистам удалось выяснить, какие звезды, вопреки громким скандалам, появятся на экранах россиян в большой праздник.
Очевидцы рассказали, что на сцену обязательно выйдут Александра Пахмутова, оперная певица Хибла Герзмава, Игорь Николаев, Стас Михайлов, Пелагея. Алсу споет с Натаном, который прославился в этом году своими любовными похождениями на популярном шоу, а Игорь Крутой вместе с Юрием Антоновым сыграют песню "А может ночь не торопить". Также появятся Юрий Стоянов, Николай Басков, Филипп Киркоров, чье имя не сходило со страниц прессы в этом году.
Гостями "Голубого огонька" будут и певица Валерия, Алексей Чумаков, Сосо Павлиашвили, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Григорий Лепс. Свои номера представят Сергей Лазарев, Лариса Долина, Лев Лещенко, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Дима Билан и SHAMAN.
По словам участников съемок, в этом году декорации будут очень красивые. В съемочном зале установили шикарные елки, поэтому там царит приветливая предпраздничная атмосфера.
Ранее общественники потребовали, чтобы Киркорова не пускали на съемки "Голубого огонька" из-за его аморального поведения.
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