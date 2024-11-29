Лепс нахамил зрителю на концерте в Набережных Челнах

В последнее время пожилой артист ведет себя несдержанно

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс устроил скандал на концерте в Набережных Челнах. Артист был настолько недоволен, что буквально набросился на одного из гостей мероприятия. Певец грубо отчитал зрителя за съемку на телефон. Звезда постоянно хамит залу.

Во время выступления артист заметил мужчину, сидящего в первом ряду, который непрерывно снимал происходящее. Исполнитель, известный своими шутками и колкостями в адрес аудитории, не сдержался и выразил недовольство.

Певец заявил, что вместо того, чтобы аплодировать или просто наслаждаться концертом, зритель предпочел снимать видео. Раздраженным голосом артист добавил, что мужчина, вероятно, собирается пересматривать это видео в туалете.

Кроме того, Лепс, как обычно, активно общался с залом. Он иронично заметил, что ни он сам, ни зрители не обладают выдающимися вокальными данными, но если выпить 300 граммов, то "голос неожиданно прорезается".

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию среди присутствующих. Некоторые посчитали поведение артиста излишне резким, тогда как другие восприняли это как часть его фирменного стиля общения.

Напомним, на одном из предыдущих концертов Лепс накричал на девушку из-за фонарика в телефоне.