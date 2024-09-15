Кудрявцева заявила о разочаровании знакомством с Чеботиной

Кудрявцева с недовольством высказалась о Чеботиной
Лера Кудрявцева. Кадр: YouTube.com
Телеведущая решила быть откровенной

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем разочаровании от встречи с молодой певицей Люсей Чеботиной. По словам недовольной девушки, их знакомство произошло за кулисами одного из мероприятий, где они случайно пересеклись в гримерке. Звезда ожидала дружелюбного общения и хотя бы минимальных эмоций от молодой артистки, но столкнулась с холодным приемом.

Когда Лера попыталась поздороваться с юной исполнительницей, вместо вежливого ответа она получила лишь сухое и безэмоциональное "Приятно", что телеведущей очень не понравилось. Звезда отметила, что ожидала большего уважения в общении, особенно с учетом того, что обе они работают в одной и той же индустрии.

Кудрявцева не скрыла своего разочарования и подчеркнула, что в таких ситуациях для нее важен эмоциональный отклик и доброжелательность. Также она заявила, что считает творчество девушки далеко не высококачественным.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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