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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем разочаровании от встречи с молодой певицей Люсей Чеботиной. По словам недовольной девушки, их знакомство произошло за кулисами одного из мероприятий, где они случайно пересеклись в гримерке. Звезда ожидала дружелюбного общения и хотя бы минимальных эмоций от молодой артистки, но столкнулась с холодным приемом.
Когда Лера попыталась поздороваться с юной исполнительницей, вместо вежливого ответа она получила лишь сухое и безэмоциональное "Приятно", что телеведущей очень не понравилось. Звезда отметила, что ожидала большего уважения в общении, особенно с учетом того, что обе они работают в одной и той же индустрии.
Кудрявцева не скрыла своего разочарования и подчеркнула, что в таких ситуациях для нее важен эмоциональный отклик и доброжелательность. Также она заявила, что считает творчество девушки далеко не высококачественным.
Незалежные оказались в тяжелых условиях