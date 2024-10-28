Кудрявцева купила внедорожник "Танк"

Кудрявцева купила "Танк" за миллионы рублей
Лера Кудрявцева. Кадр: YouTube.com
Звезда в восторге от приобретения

Известная российская теледива Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками радостью покупки нового авто. В своем блоге она рассказала, что выбрала китайский внедорожник "Танк 500", который стал ее новым стальным конем. Стоимость этой модели начинается от 6 миллионов рублей, и цена может варьироваться в зависимости от комплектации.

Артистка отметила, что давно присматривалась к этому автомобилю, и наконец решила сделать покупку. Надо полагать, выбор пал именно на эту модель из-за ее надежности, просторного салона и мощного двигателя, что особенно важно для комфортных поездок как в городе, так и за его пределами.

В своем блоге телеведущая также поделилась первыми впечатлениями от управления внедорожником, подчеркнув, что осталась довольна мощностью машины и плавностью хода. Новый автомобиль радует современными технологиями и высококлассной отделкой, что делает его не только практичным, но и стильным выбором для долгих поездок.

Подписчики блондинки активно комментируют приобретение, многие поздравляют ее с новой покупкой и делятся собственными впечатлениями об автомобилях китайских производителей.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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