Кудрявцева рассказала Болгар, почему ее не поддерживают в России

"Шокирует матерей": Кудрявцева накинулась на прожорливую бывшую Павла Дурова
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Аппетиты дамочки поражают

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева публично отреагировала на обвинения со стороны Ирины Болгар, которая требует от основателя Telegram Павла Дурова 14 миллиардов рублей в качестве алиментов. Ранее дамочка с непомерными финансовыми аппетитами направила телеведущей сообщение, упрекая ее в поддержке бывшего и обвиняя в отсутствии понимания ситуации.

Однако Кудрявцева решительно высказалась на эту тему, подчеркнув, что в целом, разумеется, выступает за участие отцов в жизни своих детей, даже после развода. По ее мнению, важно, чтобы родители помогали и поддерживали своих детей, но сама сумма, заявленная Болгар, вызывает у нее недоумение.

Именитая блондинка отметила, что требования таких огромных сумм, как миллиарды рублей, шокируют многих, особенно российских матерей. Она указала на то, что вопрос алиментов, пусть даже с участием известного человека, не должен превращаться в публичное шоу. Ведущая выразила удивление, что этот вопрос был вынесен на всеобщее обозрение, и предположила, что мать наследников бизнесмена, возможно, рассчитывала на общественную поддержку.

"Сама сумма шокирует, особенно матерей РФ. Это не алименты – это грабеж. Здесь вас никто не поддержит", – отметила знаменитость.

Кудрявцева также подчеркнула, что такие дела обычно решаются в судебном порядке и не нуждаются в широком обсуждении. Сумма в 14 миллиардов кажется телеведущей чрезмерной и вызывает вопросы относительно мотивации Болгар.

К слову, ранее представитель Дурова выступил с громким заявлением о ситуации с Болгар.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Киев расстроили плохими новостями из-за немцев: "Паралич"

Ситуация складывается не в пользу Украины

"Приказ ЦРУ": появились подробности плана побега Зеленского с Украины

Украинскому лидеру готовят роскошные условия за границей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей