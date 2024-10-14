Кудрявцева рассказала Болгар, почему ее не поддерживают в России

Аппетиты дамочки поражают

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева публично отреагировала на обвинения со стороны Ирины Болгар, которая требует от основателя Telegram Павла Дурова 14 миллиардов рублей в качестве алиментов. Ранее дамочка с непомерными финансовыми аппетитами направила телеведущей сообщение, упрекая ее в поддержке бывшего и обвиняя в отсутствии понимания ситуации.



Однако Кудрявцева решительно высказалась на эту тему, подчеркнув, что в целом, разумеется, выступает за участие отцов в жизни своих детей, даже после развода. По ее мнению, важно, чтобы родители помогали и поддерживали своих детей, но сама сумма, заявленная Болгар, вызывает у нее недоумение.

Именитая блондинка отметила, что требования таких огромных сумм, как миллиарды рублей, шокируют многих, особенно российских матерей. Она указала на то, что вопрос алиментов, пусть даже с участием известного человека, не должен превращаться в публичное шоу. Ведущая выразила удивление, что этот вопрос был вынесен на всеобщее обозрение, и предположила, что мать наследников бизнесмена, возможно, рассчитывала на общественную поддержку.

"Сама сумма шокирует, особенно матерей РФ. Это не алименты – это грабеж. Здесь вас никто не поддержит", – отметила знаменитость.

Кудрявцева также подчеркнула, что такие дела обычно решаются в судебном порядке и не нуждаются в широком обсуждении. Сумма в 14 миллиардов кажется телеведущей чрезмерной и вызывает вопросы относительно мотивации Болгар.

К слову, ранее представитель Дурова выступил с громким заявлением о ситуации с Болгар.