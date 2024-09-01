Сергей Лазарев публично подшутил над Кудрявцевой

Певец прошелся по внешности подруги

Известный певец Сергей Лазарев недавно пошутил о внешности своей давней подруги и коллеги, телеведущей Леры Кудрявцевой. В игривом тоне он неожиданно заявил, что Лера "некрасивая без фильтров". Этот комментарий прозвучал во время совместного эфира, где звезды обсудили популярные в социальных сетях фильтры.

Лера, также известная своей любовью подкалывать окружающих, с улыбкой отреагировала на замечание Лазарева, который начал убеждать публику, что без фильтров Кудрявцева "страшная". Многие зрители отметили, что дружеские подшучивания – обычное дело для звездной пары, которая известна своими крепкими и теплыми отношениями.

Лазарев и Кудрявцева давно знакомы, и их дружба стала неотъемлемой частью публичной жизни обеих звезд.