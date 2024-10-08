Кудрявцева раскритиковала Лерчек из-за отказала от адвоката Гордон

Кудрявцева набросилась на Лерчек из-за одного решения
Лера Кудрявцева. Кадр: YouTube.com
Блондинка была в бешенстве

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту своей подруги, адвоката Екатерины Гордон, после того как блогер Валерия Чекалина отказалась от ее юридических услуг. В своем личном блоге разозлившаяся блондинка высказала мнение, что популярность блогера строится на создании контента, не требующего значительных усилий, и раскритиковала ее за неблагодарность по отношению к адвокату.

По словам ведущей, ее подруга предложила помощь злостной неплательщице налогов на безвозмездной основе, так как переживала за судьбу ее детей и хотела поддержать семью в трудной ситуации. Однако, несмотря на это, блогер отказалась от сотрудничества, что вызвало негативную реакцию со стороны ведущей.

Ситуация с отказом от услуг Гордон привлекла внимание общественности и вызвала обсуждения в соцсетях. Подписчики разделились на два лагеря: одни поддержали блондинку в ее эмоциональной отповеди, другие встали на сторону блогера, заявив, что у нее есть право выбирать адвоката по своему усмотрению.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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