Кудрявцева раскритиковала Лерчек из-за отказала от адвоката Гордон

Блондинка была в бешенстве

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту своей подруги, адвоката Екатерины Гордон, после того как блогер Валерия Чекалина отказалась от ее юридических услуг. В своем личном блоге разозлившаяся блондинка высказала мнение, что популярность блогера строится на создании контента, не требующего значительных усилий, и раскритиковала ее за неблагодарность по отношению к адвокату.



По словам ведущей, ее подруга предложила помощь злостной неплательщице налогов на безвозмездной основе, так как переживала за судьбу ее детей и хотела поддержать семью в трудной ситуации. Однако, несмотря на это, блогер отказалась от сотрудничества, что вызвало негативную реакцию со стороны ведущей.

Ситуация с отказом от услуг Гордон привлекла внимание общественности и вызвала обсуждения в соцсетях. Подписчики разделились на два лагеря: одни поддержали блондинку в ее эмоциональной отповеди, другие встали на сторону блогера, заявив, что у нее есть право выбирать адвоката по своему усмотрению.