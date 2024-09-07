Самбурская нелестно высказалась мужчинах-актерах

Знаменитость не строит отношения с мужчинами творческой профессии

Актриса Настасья Самбурская категорически отказывается заводить романы с коллегами по площадке. Она признается, что ей более симпатичны мужчины других профессий, а вот в актерах она не видит для себя ничего привлекательного.

"Женщина-актриса – она чуть-чуть больше, чем женщина, а вот мужчина-актер – чуть меньше, чем мужчина", – призналась знаменитость.

По ее словам,мужчины-актеры часто конкурируют за популярность и внимание публики, они довольно истеричны и капризны. Терпеть такие проявления в своем партнере Настасья не собирается.

Также актрисе не нравится постоянное противостояние между мужчинами и женщинами в обществе. Например, одни называют других "тарелочницами" или "тюбиками". Ей подобный подход не близок. Самбурская ждет, когда все это закончится.

Ранее Настасья сообщала, что выходит замуж. Однако личность своего избранника она держит в секрете.