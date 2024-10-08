Самбурская рассказала, почему поссорилась с Еленой Летучей

"Жидкая шевелюра!": Самбурская раскрыла детали ссоры с Летучей
Настасья Самбурская. Фото: АГН "Москва"
Звезды даже не здороваются

Актриса Настасья Самбурская раскрыла подробности своего конфликта с телеведущей Еленой Летучей, из-за которого они прекратили общение. По словам жгучей брюнетки, разногласия между ними возникли уже давно. В 2016 году Летучая покинула нашумевший проект "Ревизорро", а спустя время к нему подключилась Анастасия. На этом фоне звезды и повздорили, скатившись до личных оскорблений.

Бывшая ведущая негативно восприняла изменения в шоу и заявила, что его "испортил" новый состав, хотя сама уже не имела к нему отношения. Такое замечание вызвало ответную реакцию у брюнетки. Актриса публично прошлась по внешности Летучей, упомянув ее проблемы с волосами и указав на "жидкую шевелюру" оппонентки. Затем в ход пошли и другие оскорбления.

Позже острая на язык актриса попыталась наладить отношения и принесла извинения, однако разобиженная Елена отказалась их принять. В результате этого инцидента обе перестали здороваться друг с другом и сохраняют дистанцию при встречах на светских мероприятиях. Самбурская признает, что сожалеет о произошедшем, но попытки наладить контакт с Летучей пока не увенчались успехом. Тем не менее актриса отмечает, что не держит зла на Елену и открыта для общения, если та захочет разрешить ситуацию, однако "в ноги к ней падать" не собирается.

К слову, ранее публику поразил откровенный кадр с Еленой Летучей в главной роли.

Источник: YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан" ✓ Надежный источник
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