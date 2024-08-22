Актриса Самбурская выходит замуж

Актриса Самбурская выходит замуж
Настасья Самбурская. Фото: АГН "Москва"
Личность возлюбленного она давно держит в секрете

Настасья Самбурская сообщила в своих соцсетях, что выходит замуж. Артистка показала кадры, на которых сидит в гримерке и рассуждает, что возлюбленный именно сегодня сделает ей предложение, поскольку предчувствует это. У нее был и второй вариант – она полагала, что парень может придумать какую-то глупую инициативу, но больше ожидала предложения руки и сердца.

Избранник Самбурской действительно захотел, чтобы знаменитость вышла за него замуж. На предложение актриса ответила утвердительно и получила массу поздравлений от коллег.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Специалисты утверждают, что обручальное кольцо обошлось молодому человеку в 300 тысяч рублей. Аксессуар произвела российская ювелирная студия, украсив его основу из белого золота бриллиантами на 1,81 карат.

Кем именно является жених Настасьи – неизвестно. В конце прошлого года она признавалась, что свободна и разочаровалась в красивых мужчинах. При этом знаменитость не теряла надежд завести семью и говорила, что очень хочет стать матерью.

Для 37-летней Самбурской этот брак является вторым. В первый раз она развелась со своим избранником буквально через месяц, поскольку он начал ее избивать.

Ранее Настасья Самбурская похвасталась соблазнительным фото в нижнем белье.

Источник: соцсети
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