Знаток "Что? Где? Когда?" рассказал о проблемах Аскерова* с психикой

Знаток "Что? Где? Когда?" рассказал о проблемах Аскерова* с психикой
Ровшан Аскеров*. Кадр Youtube.com
Коллега жестко приложил журналиста после слов о Белгороде

Бывший игрок интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Михаил Барщевский высказался об интервью Ровшана Аскерова*, которое вызвало большой общественный резонанс у россиян. В нем знаток сделал несколько резких заявлений, которые вызвали у народа негодование и возмущение. 

Барщевский напомнил, что еще в игре Аскеров* не проявлял себя как нормальный член команды. Его нередко выгоняли из зала за хамское поведение, а все высказывания знаменитости по поводу происходящего в России он объясняет просто: так Ровшан хотел погромче заявить о себе и перейти грани морально-дозволенного.

"С моей точки зрения, Ровшан – человек со, скажем так, не совсем стабильной психикой. Вот и все", – отметил адвокат.

Он отдельно указал, что считает слова своего бывшего коллеги по "Что? Где? Когда?" о Белгороде непростительными.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник: RUTUBE

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