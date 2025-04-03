"Она не выдержала": появились новые подробности развода Бондарчука и Андреевой

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Развод Паулины Андреевой с Федором Бондарчуком произошел из-за их разного образа жизни. Актриса предпочитает проводить досуг дома, а режиссер всегда любил пышные гулянки и выходы в свет. Это и стало основным камнем преткновения в их союзе, рассказали друзья супругов.
Они указали, что идилия в отношениях длилась в течение шести лет, а последние три года между ними начались большие проблемы. В итоге Паулина не смогла справиться с бурной жизнью мужа, который регулярно бывает в кругу шумных компаний.
"Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа", – признались люди, знакомые с ситуацией.
По словам источников, последний год из-за проблем с супругой Бондарчук буквально находился на грани депрессии. Он пытался вернуть Паулину, но все оказалось тщетно – актриса не захотела мириться с мужем. Поэтому перед официальным объявлением о разводе они сперва уладили все деловые вопросы, чтобы избежать шумихи в прессе.
Поговаривают, что Андреева после рассторжения брака получит элитную квартиру в Питере. Их четырехлетний сын останется с ней, а режиссер будет им финансово помогать. Бондарчук же сохранит за собой московскую недвижимость.
Сообщается, что, несмотря на слухи о романе режиссера с молодой актрисой, он до сих пор одинок. И супруге не изменял даже в период, когда их отношения переживали непростой период.
Ранее стало известно, что брошенный женой Бондарчук лишился работы.
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