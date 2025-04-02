Умерла звезда "Трех мушкетеров" Швеглик

Умерла звезда "Трех мушкетеров"
Фото: www.unsplash.com
Смерть знаменитости стала большим ударом для родных и поклонников

Сегодня, 2 апреля, стало известно о большой трагедии в культурной сфере. Завершился земной путь звезды легендарной советской киноленты "Три мушкетера".

Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик покинул этот мир на 86-м году жизни. Как сообщил пресс-секретарь Нацтеатра Томаш Станек, актер скончался поздно ночью у себя дома, окруженный родными людьми. Весть о его смерти потрясла поклонников театра и кино, ведь покойный был настоящей легендой чешской сцены и кино.

Будущий артист появился на свет в 1939 году и большую часть своей карьеры посвятил театральным подмосткам. За свою долгую творческую жизнь он сыграл в десятках кинокартин, среди которых зрителям особенно запомнились роли в культовых фильмах, таких как "Три мушкетера", "Человек за бортом", "Параграф 224" и "Понтий Пилат".

Покойный оставил после себя не только множество знаковых ролей, но и неповторимую атмосферу, которую создавал на экране. Его уход – большая утрата для культурной сферы.

Напомним, сегодня также стало известно о смерти популярного советского артиста.

Источник: Телеканал Tа3 ✓ Надежный источник
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