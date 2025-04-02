Артист хочет сбежать из Франции на фоне судебных разбирательств

Источники сообщают, что скандальный актер Жерар Депардье решил пожить в Москве, несмотря на заявления о России. Он обязал своих помощников не только подготовить ему все необходимое, чтобы прочувствовать русский дух, но также попросил связаться с лучшими режиссерами в стране ради съемок в каком-нибудь проекте. Такое решение знаменитость принял на фоне судебных разбирательств в родной Франции.

Как известно, Депардье обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами, которые работали с ним над одним проектом в 2021 году. Во время заседания по делу артист утверждал, что его поведение действительно оставляет желать лучшего из-за "русской натуры". За подобное в России даже призывали лишить его гражданства.

Однако, несмотря на общественное недовольство, Депардье намерен снова приехать в Москву и провести здесь неопределенное количество времени. Основным мотивом он называет желание получше узнать русскую культуру – артист хочет больше читать классиков, пить березовый сок, есть блины и борщ, а также слушать балалайку. Дополнительно он занялся изучением русского языка, поскольку надеется получить в стране хорошую работу.

"Депардье отметил, что с радостью сыграет какого-нибудь русского царя – потому что ему нравятся роли властителей", – сообщили источники.

При этом ранее актер нелестно высказывался о российской власти, указывая, что их действия – это "неприемлемая выходка". Тем не менее, вскоре он стал отказываться от резкой риторики, отмечая, что "по этому поводу никто не может сказать что-либо разумное".