"Старческие изменения": Лавров раскрыл состояние Пугачевой

"Старческие изменения": Лавров раскрыл состояние Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
В последнее время знаменитости стало только хуже

После выхода новых композиций Аллы Пугачевой публика обратила внимание на состояние ее голоса – вместо мелодичного исполнения артистка использовала исключительно речетатив. Продюсер Сергей Лавров высказался о происходящем с голосовыми данными артистки.

По его словам, ничего удивительного в услышанном нет – все же певице уже 75 лет. И свои навыки она давно потеряла.

"Там петь давно нечем. И старческие изменения, и голос у нее сильно прокурен", – рассказал он.

Что касается выхода новых песен, то Лавров уверен, что Пугачева это сделала ради очередного хайпа – мол, она всегда любила привлекать к себе внимание любыми способами и считала, что самое плохая новость в СМИ о себе это некролог.

К слову, композиции в исполнении Пугачевой, посвященные героям, в России восприняли неоднозначно. Некоторые россияне отметили, что это были одни из самых искренних и проникновенных песен, которые они слышали за все время. Другие, напротив, уверены, что знаменитость преследует корыстные цели и решила еще раз напомнить о себе.

Источник: News.ru
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