Друзья опасаются смерти Джастина Бибера после неадекватных видео

Друзья опасаются смерти Джастина Бибера после неадекватных видео
Фото: соцсети
Они переживают, что все может закончиться несчастным случаем

В последнее время Джастин Бибер демонстрирует признаки наркотической зависимости. Он публикует странные видео в неадекватном состоянии, а также выходит в прямые эфиры со спутанным сознанием. Его друзья опасаются, что пагубное увлечение может в итоге привести к смерти звезды.

Они напомнили, что похожее поведение было и Аарона Картера, американского исполнителя, который пережил сексуальное насилие и увлекся запрещенными препаратами, после чего погиб в ванне в результате несчастного случая.

"Кто-то должен вмешаться и спасти жизнь этого ребенка, пока не стало слишком поздно. Ему не становится лучше... ему становится хуже", – говорят источники.

По их словам, артисту срочно нужна психологическая помощь. Особенно тяжело в этой ситуации приходится его супруге Хейли Бибер, которая вынуждена также заботиться об их общем ребенке. Ранее поговаривали, что из-за неадекватных видео она отписалась от него в соцсетях, но вскоре представители модели это опровергли, объяснив все "техническим сбоем".  

Источник: RadarOnline ✓ Надежный источник

Зеленский сделал новый выпад против России и Путина

Политик снова накинулся на Москву с обвинениями

Медведев описал ситуацию в Евросоюзе ироничным комиксом о Зеленском

Российский политик славится отличным чувством юмора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей