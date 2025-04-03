Друзья опасаются смерти Джастина Бибера после неадекватных видео

Они переживают, что все может закончиться несчастным случаем

В последнее время Джастин Бибер демонстрирует признаки наркотической зависимости. Он публикует странные видео в неадекватном состоянии, а также выходит в прямые эфиры со спутанным сознанием. Его друзья опасаются, что пагубное увлечение может в итоге привести к смерти звезды.

Они напомнили, что похожее поведение было и Аарона Картера, американского исполнителя, который пережил сексуальное насилие и увлекся запрещенными препаратами, после чего погиб в ванне в результате несчастного случая.

"Кто-то должен вмешаться и спасти жизнь этого ребенка, пока не стало слишком поздно. Ему не становится лучше... ему становится хуже", – говорят источники.

По их словам, артисту срочно нужна психологическая помощь. Особенно тяжело в этой ситуации приходится его супруге Хейли Бибер, которая вынуждена также заботиться об их общем ребенке. Ранее поговаривали, что из-за неадекватных видео она отписалась от него в соцсетях, но вскоре представители модели это опровергли, объяснив все "техническим сбоем".