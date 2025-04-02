Сбежавший из России комик Шац* заявил, что эмиграции его закалила

Сбежавший из России комик Шац* подвел итоги эмиграции
Михаил Шац*. Фото: соцсети
Артист часто вспоминает о родной стране

Некогда любимый в нашей стране хохмач Михаил Шац* давно покинул родное государство и живет в Израиле. Теперь он подвел итоги своей эмиграции. В соцсетях актер написал, что 2 апреля исполнилось три года с момента его переезда. Звездный беглец признался, что это был самый непростой, но в то же время самый осмысленный этап в его жизни.

Артист сообщил, что за это время он повзрослел, стал сильнее и научился справляться с трудностями. Эмиграция, по его мнению, закалила характер и помогла по-новому взглянуть на самого себя. Он подчеркнул, что Израиль стал для него настоящим домом, хотя адаптация далась нелегко.

При этом юморист не скрывает, что продолжает думать о России и скучать по прежней жизни. Ранее он уже говорил, что ощущает себя израильтянином, но при этом сохраняет связь с родиной.

О переезде комика стало известно летом 2022 года, и с тех пор он не раз открыто говорил о ностальгии и чувствах, которые испытывает к стране, где родился и стал известным.

К слову, ранее один шаг другого беглеца – Максима Галкина* привел в бешенство жителей Германии.

*признаны в России иноагентами

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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