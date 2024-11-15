Поэтессу Долину задержали с наркотиками в аэропорту

Долину задержали с наркотиками в аэропорту: грозит 20 лет тюрьмы
Фото: unsplash.com
В багаже певицы нашли сильнодействующие лекарства

В московском аэропорту Жуковский после возвращения из Тель-Авива задержали певицу и поэтессу Веронику Долину, мать известного кинокритика Антона Долина*. У женщины нашли препараты, в которых содержатся запрещенные наркотические вещества.

Сообщается, что в ее багаже были "Ивалгин", который применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, "Трамадол", являющийся сильнодействующим опиодиным анальгетиком, Суматриптан" против мигрени и другие препараты, в которых содержались наркотические вещества кодеин и бротизолам. 68-летняя женщина должна была задекларировать лекарства еще в израильском аэропорту, однако этого не сделала.

Сейчас Вероника Долина находится дома, ее отпустили под обязательство о явке. Против нее могут возбудить уголовное дело о контрабанде сильнодействующих средств и наркотиков – максимальный срок по статьям предусматривает 20 лет тюрьмы.

Ее сын подтвердил информацию о задержании, однако подробности инцидента ему до конца неизвестны. Долин* сообщил, что ждет дальнейшего развития событий. 

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Газета.ру

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