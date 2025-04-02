Уехавшая в Израиль Максим Леонидов ответил на критику россиян

Артист прекрасно чувствует себя за границей

Максим Леонидов, уехавший из России в 2022 году и поселившийся в Израиле, продолжает строить свою музыкальную карьеру в новом месте, не обращая внимания на критику. Более того, артист позволяет себе язвительные выпады в адрес россиян. В свежем интервью он постарался дать понять, что прекрасно живет без России и скептически относится к ненавистникам.

Артист уверяет, что уже адаптировался к жизни на израильских землях благодаря своему положительному настрою. Сбежавший за границу певец утверждает, что он был готов к переменам и с самого начала осознавал, что для некоторых его переезд может стать поводом для критики.

Однако артист уверяет, что мнение хейтеров его совершенно не волнует. Певец прекрасно понимает, что всегда найдутся те, кому он не понравится, и в ответ не скрывает, что такие люди ему тоже не интересны. Артист пафосно заявил, что его цель – заниматься своим делом и доставлять радость тем, кто его понимает и поддерживает.

"А для остальных есть другие артисты. Например, SHAMAN", – съязвил певец.

К слову, ранее другой беглый артист подвел итоги своей эмиграции.