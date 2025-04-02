Умер известный советский артист Тугушев

Умер известный советский артист, звезда телесериалов
Фото: www.unsplash.com
Трагедия произошла несколько дней назад

Несколько дней назад произошла большая трагедия – завершился жизненный путь Рашида Тугушева, талантливого актера, знакомого зрителям по множеству популярных телесериалов. Его не стало в пятницу, 28 марта. Причина смерти пока не называется. Ему было 63 года.

Будущий артист родился в 1961 году и посвятил жизнь искусству. В 1987-м он окончил Школу-студию МХАТ, получив профессию актера драматического театра и кино. Затем учился и стажировался у признанных мастеров – Анатолия Васильева и Сергея Соловьева. Его творческий путь начался еще в 1980-х, и с тех пор звезда регулярно появлялся на экране.

Зрители запомнили ныне покойную знаменитость по ролям в таких проектах, как "Марш Турецкого", "Каменская", "Кодекс чести", "След" и других.

Артист не стремился быть в центре внимания, но всегда создавал живые второстепенные образы, которые нравились зрителю. Его уход – большая потеря для родных, коллег и многочисленных поклонников.

Ранее стало известно о смерти другого популярного актера, к концу жизни все его тело было в метастазах.

Источник: Кино-Театр.ру ✓ Надежный источник
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