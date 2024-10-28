Долина резко отреагировала на вопрос об обманувшей ее мошеннице

Знаменитости задали неудобный вопрос

Курьер Анжела Цырульникова, которая проходит одним из фигурантов по делу Ларисы Долиной, по решению Таганского суда осталась под стражей еще на два месяца. Женщина принимала участие в мошеннической схеме, заставив артистку продать свою квартиру и передать огромную сумму неизвестным "силовикам". Подсудимая утверждает, что и сама стала жертвой, поскольку злоумышленники обманом заставили ее выполнить действия против звезды.

С тех пор Лариса Долина категорически отказывается говорить на тему инцидента. Знакомые говорят, что она тяжело перенесла обман, поскольку не ожидала от себя подобного. В итоге разговоры о мошенничестве теперь для нее болезненные.

Как известно, представители артистки категорически запрещают задавать ей вопросы по поводу дела, суда и всех разбирательств. Однако некоторые журналисты все же решаются поинтересоваться у нее на этот счет. Во время недавнего публичного мероприятия Долину начали спрашивать, что она думает о недавнем суде над Цырульниковой, и певица еле сдержала эмоции.

"До свидания", – резко произнесла она и удалилась, не скрывая своей ярости.

Ранее стало известно, что на Ларису Долину подала в суд покупательница е квартиры.