Незадолго до смерти Левкин сделал признание о сыне

Артист признавался, что снова хочет стать отцом

Уход Владимира Левкина из жизни стал неожиданным для родных, поклонников и самого артиста. Знаменитость сгорел буквально за пару дней. Незадолго до своей кончины экс-солист "На-На" успел посетить несколько светских мероприятий и сделать неожиданное признание о сыне.

Оказалось, певец так хотел исполнить свою мечту – стать отцом в третий раз. Он очень надеялся, что у них с Марусей появится долгожданный сын. У Левкина до этого были только дочки.

"Если честно, очень хочется родить еще детей – может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор ребенок. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок", – говорил он.

Также артист вспоминал, что находится в плохих отношениях с Бари Алибасовым. Вероятно это и стало причиной, почему продюсер не пришел на похороны Левкина, сославшись на плохое самочувствие.

Бывший солист "На-На" ушел из жизни на 58-ом году жизни. До этого он долго боролся с онкологией и даже ушел в ремиссию, однако последствия заболевания дали о себе знать. Впрочем, родственники не до конца понимают, что стало причиной смерти Левкина. Сейчас они ждут результатов экспертизы, чтобы пролить свет на подробности внезапной кончины близкого человека.