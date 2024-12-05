Незадолго до смерти Левкин сделал признание о сыне

Незадолго до смерти Левкин сделал признание о сыне
Владимир Левкин. Фото: АГН "Москва"
Артист признавался, что снова хочет стать отцом

Уход Владимира Левкина из жизни стал неожиданным для родных, поклонников и самого артиста. Знаменитость сгорел буквально за пару дней. Незадолго до своей кончины экс-солист "На-На" успел посетить несколько светских мероприятий и сделать неожиданное признание о сыне.

Оказалось, певец так хотел исполнить свою мечту – стать отцом в третий раз. Он очень надеялся, что у них с Марусей появится долгожданный сын. У Левкина до этого были только дочки.

"Если честно, очень хочется родить еще детей – может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор ребенок. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок", – говорил он.

Также артист вспоминал, что находится в плохих отношениях с Бари Алибасовым. Вероятно это и стало причиной, почему продюсер не пришел на похороны Левкина, сославшись на плохое самочувствие.

Бывший солист "На-На" ушел из жизни на 58-ом году жизни. До этого он долго боролся с онкологией и даже ушел в ремиссию, однако последствия заболевания дали о себе знать. Впрочем, родственники не до конца понимают, что стало причиной смерти Левкина. Сейчас они ждут результатов экспертизы, чтобы пролить свет на подробности внезапной кончины близкого человека.

Источник: 7 дней
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