Близкие объяснили странное поведение вдовы на похоронах Левкина

Близкие объяснили странное поведение вдовы на похоронах Левкина
Фото: Феликс Грозданов
Женщина исполняла последние желания своего возлюбленного

После похорон Владимира Левкина поклонники артиста оказались в недоумении, почему его вдова Марина так странно вела себя у гроба покойного мужа. Женщина постоянно улыбалась, поправляла свои уложенные волосы и пела песни. Народ этого не оценил, поскольку, по мнению окружающих, она должна была держать траур, носить платок и постоянно рыдать.

Рассказать, что в действительности происходило с Марусей во время церемонии решили ее близкие, которые уверяют – ничего странного в ее поведении не было, она лишь выполняла последние желания своего супруга. По их словам, младшая дочь Левкина очень тяжело переживала потерю отца. Вдова же, зная как артист любил ее улыбку, старалась изо всех сил поддерживать хороший настрой – не только для покойного, но и для девочки, которая смотрела на маму и старалась крепиться.

"Это защитная реакция, она абсолютно адекватно себя вела. У всех был шок. Нам нужно было поддерживать всех, друг друга и держаться", – рассказала сестра Левкина.

Фото: Феликс Грозданов

Журналист Феликс Грозданов, который тоже присутствовал на похоронах, уверяет – Маруся пережила тяжелейший удар из-за смерти супруга. На церемонии она рассказывала ему у гроба, как много собралось людей, чтобы проститься. И внешний вид вдовы тоже объясним, ведь Левкин очень любил, когда все любуются его красавицей женой и считал ношение платков некрасивым.

Источник: НТВ
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