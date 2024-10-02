Обама и принц Гарри оказались втянуты с грязный скандал с Пи Дидди

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Копии записи развратных вечеринок Пи Дидди могут находится не только у Дженнифер Лопес и Бейонсе, но также и у бывшего президента США Барака Обамы. Такое заявление сделала певица Ягуар Райт. Она утверждает, что в скандал втянуты еще принц Гарри с супругой Меган Маркл и его скандальный дядя принц Эндрю.
Райт считает, что Обама, как и монаршие особы, могли быть участниками вечеринок Пи Дидди, на которых развращали известных людей и детей.
По словам певицы, на записях также оказались Рианна, Дрейк, Крис Браун и Ашер. Но больше всего ее шокирует, что туда попали высокопоставленные политики и члены королевской семьи, которые также принимали участие в сексуальных выходках Дидди.
"Я все еще пытаюсь понять, когда Гарри и Меган будут честны по поводу своего инцидента на пленке", – говорит она.
При этом нет никаких подтверждений, что супруги действительно бывали на вечеринках с извращениями.
Действия политика вышли боком