Принц Гарри спровоцировал слухи о расставании с Меган Маркл

Королевская особа проведет Рождество в одиночестве

Западные журналисты сообщили, что принц Гарри решил бросить свою супругу Меган Маркл с двумя детьми в рождественскую ночь. Вместо этого он отправится на благотворительное мероприятие в честь праздника, куда брать жену не собирается. Все это подогрело слухи о разрыве пары, поскольку в последнее время они все чаще путешествуют и посещают различные события порознь.

Встреча будет посвящена ветеранам. На ней Гарри хочет поздравить всех участников объединения "Маленькие солдаты" с Рождеством, а также ответить на их вопросы.

Недавно герцог Сассекский удивил поклонников незапланированным появлением на телевидении в Канаде, посетив спортивное мероприятие без Меган Маркл. Источники утверждают, что принц ощущает себя гораздо комфортнее, когда рядом с ним нет жены.

Слухи о размолвке супругов появились после того, как начали поговаривать о желании Гарри помириться со своими королевскими родственниками. Сообщается, что король и Кейт Миддлтон благосклонно настроены по этому поводу – им остается только переубедить принца Уильяма, который до сих пор держит серьезную обиду на брата.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские приобрели загородный дом в Европе.