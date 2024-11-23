Принц Гарри спровоцировал слухи о расставании с Меган Маркл

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Западные журналисты сообщили, что принц Гарри решил бросить свою супругу Меган Маркл с двумя детьми в рождественскую ночь. Вместо этого он отправится на благотворительное мероприятие в честь праздника, куда брать жену не собирается. Все это подогрело слухи о разрыве пары, поскольку в последнее время они все чаще путешествуют и посещают различные события порознь.
Встреча будет посвящена ветеранам. На ней Гарри хочет поздравить всех участников объединения "Маленькие солдаты" с Рождеством, а также ответить на их вопросы.
Недавно герцог Сассекский удивил поклонников незапланированным появлением на телевидении в Канаде, посетив спортивное мероприятие без Меган Маркл. Источники утверждают, что принц ощущает себя гораздо комфортнее, когда рядом с ним нет жены.
Слухи о размолвке супругов появились после того, как начали поговаривать о желании Гарри помириться со своими королевскими родственниками. Сообщается, что король и Кейт Миддлтон благосклонно настроены по этому поводу – им остается только переубедить принца Уильяма, который до сих пор держит серьезную обиду на брата.
Ранее стало известно, что герцоги Сассекские приобрели загородный дом в Европе.
Ситуация резко изменилась
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