Королева Камилла выступила против примирения Карла III и принца Гарри

Королева Камилла выступила против примирения Карла III и принца Гарри
Фото: House of Lords / wikimedia.org
Она пытается оградить онкобольного мужа от лишнего стресса

Королева Камилла не хочет чтобы ее супруг, король Карл III, видился со своим младшим сыном принцом Гарри, пока проходит лечение от онкологии. Она выступает против их примирения, поскольку не хочет, чтобы монарх испытывал стресс или нервничал. Сейчас Камилла является главным инициатором того, чтобы король не общался со своим наследником.

При этом Карл в последнее время все чаще задумывается о том, чтобы зарыть топор вражды с Гарри.

"У короля инстинктивное стремление к христианскому примирению, и его диагноз рака только обострил это. Он хочет, чтобы это было улажено, не только потому, что он любит обоих своих сыновей, но и потому, что это дестабилизирующе сказалось на монархии", – говорят источники.

В последний раз Гарри виделся с отцом в феврале. Он хотел встретиться с королем также и в мае во время своей поездки в Великобританию, однако представители Карла заявили, что у него слишком загруженный график.


Источник: RadarOnline

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