Режиссер Орлов рассказал, где живет Лия Ахеджакова

Куда пропала Лия Ахеджакова: известный режиссер раскрыл ее местонахождение
Лия Ахеджакова. Фото: A.Savin. Собственная работа, FAL/wikimedia.org
После череды скандалов о звезде ничего не слышно

В свое время талантливая артистка Лия Ахеджакова была настоящей звездой и любимицей советского и российского зрителя. Неоднозначная политическая позиция знаменитости привела к тому, что многие отвернулись от нее. Спустя некоторое время было объявлено, что актриса и вовсе сбежала в Израиль, открестившись от родной страны. Однако известный российский режиссер Александр Орлов утверждает, что все это – ложь.

Выдающийся культурный деятель, подаривший зрителям культовую киноленту "Женщина, которая поет", рассказал, что очень много лет дружит с Ахеджаковой. Более того, Лия давно является его соседкой по загородному дому. Орлов сообщил, что в курсе скандалов, бушующих вокруг имени Ахеджаковой. Он отметил, что даже слышал о бегстве звезды за границу. Однако, по словам режиссера, это неправда, Ахеджакова и по сей день остается его соседкой.

"Я читал, что Лийка сбежала в Израиль. Чушь! Она всю жизнь за стенкой у нас, и по сей день. Я ее позицию политическую с ней не обсуждаю, только искусство. Но она точно не чудовище, как ее представляют", – поделился своим мнением культурный деятель.

Орлов считает, что вокруг Ахеджаковой зря сгущают краски. Впрочем, сам режиссер предпочитает не обсуждать политические вопросы с актрисой.

К слову, недавно Стас Садальский вспомнил, как Ахеджакову вышвырнули в окно на съемках у Рязанова.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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